Na RFC ook DMK en A-ware omlaag met melkprijzen

Na FrieslandCampina hebben ook DMK met dochterbedrijf DOC Kaas en Royal A-ware besloten hun melkprijzen voor mei te verlagen. Bij DOC Kaas gaat ruim 50 cent van de prijs af, bij A-ware zelfs € 1,50.

Bij DOC Kaas bedraagt de minimale melkprijs bij 1,1 miljoen kilo € 31,74 per 100 kilo, de maximale prijs € 33,99. Bij A-ware komen minimum en maximum uit op achtereenvolgens € 31,80 en € 36,55 per 100 kilo. Dit zijn de prijzen exclusief btw en na aftrek van 5 cent voor ZuivelNL. Ter vergelijking: bij FrieslandCampina variëren deze prijzen tussen € 34,71 en € 37,55 per 100 kilo (PlanetProof en Vlog kunnen niet worden gestapeld).

Oorzaak van de prijsverlagingen zijn druk op de kaasmarkt en de prijsverlagingen (ook bij boter en drinkmelk) bij de Duitse retail.

Druk op kaasmarkt

DMK meldt in zijn maandelijkse nieuwsbrief dat al in april forse prijsafslagen voor gesneden kaas zijn doorgevoerd. Ook bij A-ware valt te horen dat er druk is op de kaasmarkt. Andere berichten steunen dit. Om een indruk te geven: bij Aldi zou de prijs voor 100 gram gesneden kaas met een kleine 20% zijn verlaagd.

Spotmarkt

Deze informatie lijkt op gespannen voet te staan met de informatie van de spotmarkt voor kaas waar de prijzen stijgen. De contractmarkt is echter veel groter, en daar is sprake van een extra groot aanbod – omdat grote spelers structureel meer kaas zijn gaan maken. Dat geeft een gemiddeld betere melkverwaarding, maar lagere kaasprijzen.

De druk op de zuivelmarkt blijkt ook uit de Kieler Rohstoffwert. Deze index geeft voor april een melkprijs van 30,6 cent aan, tegen 30,9 cent in maart.