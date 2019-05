Melkvee Dairy Campus aan methaanreducerend zeewier

Melkvee op de Dairy Campus in Leeuwarden krijgt binnenkort een kleine hoeveelheid zeewier door het voer. De hoop is dat hiermee de methaanuitstoot kan worden beperkt.

De proef start op 8 juli. Bij de test worden 3 verschillende soorten ‘Nederlands’ zeewier ingezet. Vervolgens wordt per wiersoort de methaanuitstoot van de koeien gemeten. Het onderzoek maakt deel uit van het POP3-project (met Europees plattelandsgeld gefinancierd) Zeewier in een gezonde melkveehouderij.

Reducerend effect

Uit recent onderzoek, in samenwerking met Wageningen Livestock Research, is gebleken dat enkele zeewiersoorten een significant reducerend effect hebben op de methaanproductie van koeien in een laboratoriumomgeving. In het laboratorium is gebruikgemaakt van de pensvloeistof van verschillende koeien. Daaraan zijn graskuil en een kleine hoeveelheid zeewier toegevoegd. De eerste resultaten tonen aan dat het zinnig is om een stap te maken naar echte koeien en te onderzoeken of de zeewieren daar vergelijkbare resultaten laten zien. In dit onderzoek zijn 11 soorten zeewier getest, alle soorten komen van nature voor in Europa, oftewel de noordelijke Atlantische Oceaan en de Noordzee.

In het onderzoek wordt ook gekeken naar de voeropname, melkgift en diergezondheid

De koeien krijgen ongeveer 10 weken de tijd om zeewier te eten. Tijdens deze 10 weken wordt er niet alleen gelet op de methaanproductie, maar wordt onder andere ook gekeken naar de voeropname, melkgift en diergezondheid. Door te letten op meerdere aspecten kunnen betere conclusies worden getrokken die voor de praktijk relevant zijn.

De oogst van zeewier. Foto: ANP

Knelpunten zeewierteelt

Het project Zeewier in een gezonde melkveehouderij wordt uitgevoerd door een breed consortium van bedrijven. Samen onderzoeken zij de knelpunten van zeewierteelt tot en met de smaak van de melk. Het project draagt bij aan de toekomstbestendigheid van twee agrosectoren: de melkveehouderij en de zeewiersector. De één is nauw verbonden met Nederlandse tradities, de ander heeft de potentie om de Nederlandse sector van de toekomst te worden. Het verbinden van deze sectoren heeft veel potentieel om positieve synergie te creëren voor economie, klimaat en landbouw.

Het project draagt bij aan de toekomstbestendigheid van twee agrosectoren

Het doel van bedenker BlueO2 en mede-initiatiefnemer LTO Noord, is om met de inzet van zeewier als voedingssupplement aan koeien, methaanuitstoot te reduceren. Op deze wijze verwachten de partners in het samenwerkingsverband, Wageningen Livestock Research, CONO kaasmakers, Hortimare, De Heus en Stichting GreenPort Noord-Holland Noord, een concrete bijdrage te kunnen leveren aan zowel de Nederlandse klimaatdoelen als aan een toekomstbestendige agrarische sector.