Melkprijs FrieslandCampina 50 cent omhoog

FrieslandCampina verhoogt de garantieprijs voor de maand juni met 50 cent naar € 35,75 per 100 kilo.

FrieslandCampina verwacht namelijk dat de bedrijven waarmee ze de eigen melkprijs vergelijkt, de uitbetaalprijzen ook zullen verhogen. Arla houdt de juniprijs stabiel. In de verhoging met 50 cent zit nog een neerwaartse correctie van 11 cent verwerkt over te hoog berekende prijzen in de voorgaande maanden.

Stabiele melkprijs voorzien

Over de iets langere termijn (komende maanden) verwacht FrieslandCampina overigens niet dat melkprijzen nog verder zullen stijgen. Er wordt juist een relatief stabiele melkprijsontwikkeling voorzien.

Een melkveehouder met een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo ontvangt volgens de vergelijking van Boerderij over juni een kale melkprijs van € 35,21 per 100 kilo. Met behulp van weidepremie en PlanetProof-, of Vlogpremie is nog tot € 2,50 bij te plussen.

Gemiddeld tot en met juni betaalt FrieslandCampina minimaal € 35,50 uit en maximaal € 39,00 per 100 kilo.

Ter vergelijking: Arla, de enige andere die tot en met juni al een melkprijs heeft vastgesteld, betaalt over het eerste halfjaar minimaal € 33,73 uit en maximaal € 36,08 per 100 kilo.

Melkprijs biologische melk

FrieslandCampina heeft ondertussen de biologische garantieprijs met € 1,25 verlaagd en betaalt gemiddeld over de eerste helft van 2019 een bedrag van € 48,38 per 100 kilo melk (exclusief btw, bij 1,1 miljoen kilo en na aftrek van 5 cent voor ZuivelNL. Arla betaalt over dezelfde periode € 45,58 per 100 kilo (kale prijs). A-Ware en Vreugdenhil betalen gemiddeld meer dan FrieslandCampina en Arla, maar hebben nog geen prijzen tot en met juni.