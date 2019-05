Meer dan helft fosfaatknelgevalzaken niet op zitting

9 van de 17 knelgevallenzaken die het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) woensdag 8 mei zou behandelen bleken te zijn ingetrokken.

Waarom zoveel zaken niet voor de rechter kwamen is nog niet duidelijk. Woensdag 8 mei was de eerste dag die het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) helemaal had ingeruimd voor de behandeling van de knelgevallenregeling. Tijdens 4 zittingen verdeeld over de dag stonden de zaken op de rol ter behandeling. Het CBb kondigde in februari aan dergelijke thematische zittingen te gaan houden om de stortvloed aan zaken binnen redelijke termijn te kunnen behandelen. 750 tot 800 fosfaatzaken van de ongeveer 1.200 komen volgens het CBb in aanmerking om geclusterd te worden behandeld. Daarvan zullen er 600 over de individuele disproportionele last (IDL) gaan, de knelgevallenregeling.

Diverse redenen

De redenen waarom veehouders een beroep doen op de knelgevallenregeling blijken divers. Ze variëren van aardbevingsschade, dierziekten tot een gesplitst bedrijf. Een overeenkomst is er wel in alle gevallen, iedereen heeft in zijn of haar ogen te weinig fosfaatrechten gekregen en vindt zijn of haar situatie bijzonder en recht geven op de knelgevallenregeling.

Een woordvoerder van het ministerie van LNV bleef er tijdens de zittingen op hameren dat de knelgevallenregeling restrictief moet worden uitgelegd omdat anders de generieke korting voor iedereen omhoog moet.

Op 25 juni doet rechter Stam uitspraak.