Meer afwijkingen in mineralenvoorziening in zomer

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) stelt vast dat de meeste en grootste afwijkingen in de mineralenvoorziening in de weideperiode voorkomen.

Zo komt kopertekort nagenoeg alleen in de zomer voor en bijna nooit in de winter. GD onderzoekt jaarlijks rond 11.500 tankmelkmonsters op mineralen. De meeste melkveehouders kiezen er voor om minimaal 4 keer per jaar een tankmelkmonster te laten analyseren.

Weersomstandigheden

Dat er in de zomerdag grotere afwijkingen gevonden worden heeft onder meer te maken met de weersomstandigheden. In de zomer ervaren de koeien meer problemen met hittestress. Daardoor komt de opname van voer onder druk te staan en daarmee ook de opname van spoorelementen. De opname van spoorelementen speelt een belangrijke rol bij het goed laten functioneren van het afweerapparaat van de koe tegen infecties zoals uierontsteking en infectieuze klauwaandoeningen.

Toename bedrijfscelgetal

GD constateert vlak na een periode met hittestress meer mastitis en een toename van het bedrijfscelgetal. Ook laten de koeien in deze periode de tocht slechter zien en worden koeien, die geïnsemineerd worden, niet of slechter drachtig. Effecten van hittestress op de klauwen worden pas een paar maanden later zichtbaar.