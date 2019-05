LTO wil meer inzicht in knelpunten grondgebondenheid

LTO-vakgroep Melkveehouderij wil meer inzicht in de knelpunten die melkveehouders ervaren om te voldoen aan de nieuwe definitie grondgebondenheid.

Daartoe is de belangenorganisatie een pilot gestart in de Achterhoek. De uitkomsten worden eind deze maand verwacht.

Een van de bindende adviezen in de definitie is dat melkveebedrijven in 2025 minimaal 65% van de eiwitbehoefte van eigen land of uit de buurt halen. Ook geldt een veebezetting van maximaal 10 melkkoeien per hectare huiskavel beweidbaar gras. Voor een deel van de bedrijven valt het niet mee om aan deze eisen te voldoen.

25.000 hectare grond in kaart

Samen met het Kadaster is tijdens de pilot de verkaveling van 25.000 hectare grond in kaart gebracht. Wageningen Economic Research heeft vervolgens een plan gemaakt om de verkaveling te optimaliseren.

Vakgroeplid Dirk Bruins wil niet te veel vooruitlopen op de uitkomsten van de pilot, maar geeft wel aan dat er nog veel mogelijkheden zijn om de positie van bedrijven te verbeteren. “Er is veel mobiele grond.” Tegelijk weet hij dat kavelruil een langdurig proces is, al zijn er ook voorbeelden waarin een dergelijk proces binnen 1 jaar is afgerond.

Buurtcontracten kunnen ook een oplossing bieden, maar een deel van de grondeigenaren is huiverig voor het aangaan van dergelijke contracten met een looptijd van 3 jaar. Wat als een huurder na 3 jaar naar de pachtkamer stapt om een pachtcontract op te eisen? Doel is om dit soort knelpunten in beeld te brengen.

Uitkomsten pilot eind mei beschikbaar

De uitkomsten van de pilot worden later deze maand gedeeld. Vervolgens is het zaak om tot oplossingen te komen. Daarbij is volgens Bruins de inzet van alle betrokken partijen, zoals overheden en belangenorganisaties, hard nodig. Er gebeurt al veel, maar daar kan volgens hem nog wel een schepje bovenop. “Het gaat om een gemeenschappelijk doel en het kan niet zo zijn dat alleen de melkveehouders maar moeten uitzoeken hoe zij aan de wensen van de samenleving gaan voldoen.”

Of je aan alle eisen van grondgebondenheid wilt voldoen, blijft een vrije ondernemerskeuze

Dirk Bruins, vakgroeplid LTO Melkveehouderij

Bruins geeft aan dat nu al zeker is dat een aantal verder goed functionerende bedrijven niet voor 2025 aan de eisen kan voldoen. Het gaat er volgens de bestuurder om dat deze bedrijven weten welke kant het opgaat. Eisen van de zuivelverwerkers en het omgevingsbeleid zullen steeds meer op de nieuwe invulling van grondgebondenheid worden afgestemd. “Maar als deze bedrijven een goed verdienmodel hebben zonder aan alle eisen van grondgebondenheid te voldoen, blijft dat natuurlijk een vrije ondernemerskeuze.”