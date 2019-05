LTO en NMV verrast door 20 procent afromen

LTO en NMV zijn verrast door de aankondiging van 20% afroming op overdrachten van fosfaatrechten.

Beide organisaties reageren op het voornemen van minister Schouten om de afroming van fosfaatrechten bij koop en lease te verhogen van 10% naar 20%.

“Als boer denk je waar gaat het over met zo’n relatief kleine overschrijding van het productieplafond voor stikstof”, aldus Henk Schoonvelde, portefeuillehouder mest en mineralen van LTO Melkveehouderij. Tegelijkertijd is LTO blij dat een extra generieke korting op deze manier niet nodig is. “Daar blijven we keihard ‘nee’ tegen zeggen”, aldus Schoonvelde. Hij wijst er op dat de afroming bedoeld is om het aantal uitgegeven rechten onder het sectorplafond van 84,9 miljoen kilo te krijgen. “Dat op overdrachten inclusief lease 20% afgeroomd wordt heeft voors en tegens”, volgens Schoonvelde. “We hebben wel begrepen dat Brussel er heel strak inzit.”

Stikstofreductieplan

De LTO-bestuurder wijst er op dat de stikstofproductie al flink aan het zakken is. “En daar zijn we nu nog harder mee bezig via het stikstofreductieplan.” LTO houdt minister Schouten aan haar toezegging in de brief dat de hogere afroming zo snel mogelijk wordt teruggedraaid. “Het moet geen verkapte gratis sanering worden”, aldus Schoonvelde.

Het is echt een beleidsfout uit het verleden die nu gerepareerd moet worden

Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV)

“Wat kun je anders?”, vraagt NMV-voorzitter Harm Wiegersma zich af in een eerste reactie. “Het is echt een beleidsfout uit het verleden die nu gerepareerd moet worden. En staat op gespannen voet staat met het beginsel van het evenredig verdelen van de lasten.” Hij doelt op de vraagtekens die de Raad van State heeft gezet bij de keuze voor extra afromen. “De oplossing van de problemen met het stelsel van fosfaatrechten liggen wat de NMV betreft bij het ministerie.”

Lees verder onder de foto.

Brussel eist dat het aantal fosfaatrechten in Nederland omlaag gaat. Ook zijn er zorgen over de stikstofproductie van melkvee. - Foto: Anne van der Woude

Fosfaatrechten moeten onder plafond

Brussel eist dat het aantal fosfaatrechten in Nederland omlaag gaat. De door minister Schouten aangekondigde verhoging van de afroming bij koop of huur van fosfaatrechten moet het aantal fosfaatrechten verder omlaag brengen tot onder het Brusselse plafond van 84,9 miljoen kilo fosfaat.

Dat staat duidelijk los van de werkelijke fosfaatproductie van de melkveestapel die het CBS berekent. In de laatste prognose komt het CBS uit op een fosfaatproductie door melkvee van 76,9 miljoen in het eerste kwartaal van 2019. Dat is bijna 10% onder het sectorplafond voor melkvee. Ook de totale fosfaatproductie van de Nederlandse veestapel komt met 159 miljoen kilo duidelijk onder het totaalplafond van 172,9 miljoen kilo uit.

Stikstof

Maar bij stikstof ligt het anders. De melkveehouderij komt met 288,1 miljoen kilo in het eerste kwartaal nog boven het plafond uit van 281,8 miljoen kilo. Een overschrijding van ruim 2%. De totale stikstofproductie van alle vee (498 miljoen kilo) ligt wel iets onder het plafond van 504,4 miljoen. In de productie van de melkveestapel is rekening gehouden met hogere stikstofgehaltes in het ruwvoer. Maar er is geen rekening gehouden met het uitmiddelen van extreme gehalten in het ruwvoer. Dat gebeurt wel in de definitieve berekening voor het jaar 2018. Die berekening van het CBS verschijnt nog voor de zomer.