Keurentjes: FrieslandCampina terug op weg omhoog

FrieslandCampina Is door het dal heen. Dat zegt coöperatievoorzitter Frans Keurentjes in een interview met de Leeuwarder Courant.

Hij baseert zich op zowel de verkoopcijfers als op het sentiment onder de leden. Volgens Keurentjes hebben diverse leden die vorig jaar zijn vertrokken (vooral naar A-ware) daar spijt van, en zouden ze wel terug willen. Ze zouden ze realiseren dat ze het bij FrieslandCampina toch beter hadden. Daarnaast heeft de directie weer betere grip op het bedrijf en loopt het zakelijk gezien weer beter.

Betere halfjaarcijfers

Keurentjes mag nog geen resultaten noemen, maar volgens hem zullen de eind juli te publiceren halfjaarcijfers een stuk beter zijn. Dat komt volgens hem omdat de marktaandelen van FrieslandCampina-producten stijgen en verkopen omhoog gaan. Daarbij is het Planet Prooftraject een succes, zowel bij de consument, als bij de leden. Al bijna 600 zouden meedoen. Planet Proof zou zich ontpoppen tot hét duurzaamheidskeurmerk in de zuivel, aldus de RFC-voorzitter. Hij herhaalt ook nog eens dat de aanhoudende geruchten over een geplande beursgang van FrieslandCampina onzin zijn. “Totaal niet aan de orde,” stelt hij.