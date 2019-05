Kalverhouders moeten weer betalen voor onderzoek en innovatie

Kalverhouders moeten de pot voor onderzoek en innovatie bij de Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) weer aanvullen.

Dit is voor het eerst weer sinds het verdwijnen van de productschappen. Voor dit jaar is zo’n € 150.000 nodig, vertelt Wim Thus, voorzitter van de LTO Vakgroep kalverhouderij.

20 cent per opgezet vleeskalf

SBK gaat uit van zo’n 1,5 miljoen kalveren. Op basis daarvan is een heffing per kalf vastgesteld. Volgens een bericht van SBK aan alle bekende vleeskalverhouders in Nederland gaat het om:

6 cent per startkalf

14 cent per afmestkalf

De bijdrage voor dit jaar is nog relatief beperkt, omdat er nog enig geld resteerde vanuit de oude reserves.

Geld voor verduurzaming sector

Met het ingezameld geld wordt onderzoek naar diergezondheid en verdere verduurzaming van de houderij gefinancierd. De bijdrage wordt gevraagd van de juridische eigenaren van de kalveren. Om die te vinden, heeft de SBK soms flink wat onderzoek moeten doen, vertelt Thus. Onder meer met behulp van de Kamers van Koophandel is het echter gelukt om nagenoeg alle kalverhouders in Nederland te vinden.

Juridisch verplicht om mee te betalen

Het besluit om weer een heffing te gaan instellen wordt breed gedragen binnen het bestuur van de SBK. Kalverhouders zijn echter ook juridisch verplicht om mee te betalen. Het onderzoeks- en innovatieprogramma is vorig jaar namelijk Algemeen Verbindend Verklaard (AVV). Dit betekent ook dat alle juridische eigenaren van vleeskalveren zich voor 1 juli zelf moeten registreren bij SBK.

Voorwaarde om een AVV te verkrijgen was dat de SBK aantoonde dat ze minstens 70% van alle kalverhouders binnen haar gelederen vertegenwoordigt.