Invoer buitenlandse kalveren weer in de lift

De import van nuchtere kalveren neemt de laatste 3 jaar weer toe.

Dit blijkt uit cijfers van RVO over de eerste 14 weken van het jaar, vergeleken met dezelfde periode in 2018 en 2017. In dit laatste jaar werden 217.167 kalveren ingevoerd, in 2019 ging het om 249.628 stuks. De belangrijkste herkomsten zijn Duitsland (ruim 50%), België en Ierland. Vooral de aanvoer hiervandaan stijgt snel.