Interventievoorraad bijna geheel weg

De Europese interventievoorraden zijn in februari vrijwel afgebouwd.

Medio april was er van de ooit bijna 380.000 ton magere melkpoeder nog 1.260 ton over. Dit blijkt uit een overzicht van de Europese Commissie. Alleen in Estland, Slovenië en Frankrijk waren nog kleine volumes aanwezig.

De landen die de grootste volumes in opslag hadden, zijn Frankrijk (ruim 70.000 ton), Duitsland (bijna 65.000 ton), België (63.000 ton), Polen en Ierland (beide meer dan 37.000 ton). In Nederland lag meer dan 30.000 ton in opslag.

Denemarken

Opmerkelijk is dat zuivelland Denemarken totaal geen gebruik maakte van de interventiemogelijkheid. Ook Zweden, Italië en Oostenrijk hebben geen magere melkpoeder aan de Europese Commissie verkocht.