Hof geeft curator Van Bakel tik op vingers

De curatoren die verantwoordelijk waren voor het faillissementsdossier van Van Bakel Onroerend Goed, hebben hun werk niet goed gedaan.

Dat blijkt uit de uitspraak van het Gerechtshof in Den Bosch in deze zaak. Desondanks kan het Hof op dit moment niet anders dan instemmen met opheffing van het faillissement bij gebrek aan baten, zo blijkt uit de uitspraak.

Wanbeleid bij onderneming

De schuldeisers, die zich verzetten tegen de afwikkeling van het faillissement, hebben inhoudelijk wellicht gelijk dat er mogelijk sprake was van wanbeleid bij de onderneming. Dit had echter eerder uitgezocht moeten worden door de curatoren, stelt het Hof.

Geen gedegen onderzoek

Volgens de schuldeisers heeft de curator, die het faillissement wilde afronden bij gebrek aan baten, geen gedegen onderzoek gedaan. Een heeft nog ruim € 500.000 tegoed van het bedrijf, de ander een melkquotum van zo’n 750.000 kilo. Volgens hun advocaten gaat het in totaal om enkele miljoenen euro‘s. Ook is het faillissement in hun ogen veroorzaakt door wanbeleid en niet door de economische en zuivelcrisis van 10 jaar geleden, zoals Van Bakel Onroerend Goed beweert.

De administratie was niet op orde, jaarstukken werden niet gedeponeerd en daardoor heeft Van Bakel niet voldaan aan zijn verplichtingen

Uitspraak van het Gerechtshof in Den Bosch

Onbehoorlijk bestuur

Het Hof deelt de twijfel over de werkelijke reden van het faillissement. De administratie was niet op orde, jaarstukken werden niet gedeponeerd en daardoor heeft Van Bakel niet voldaan aan zijn verplichtingen. Daarmee is er vermoedelijk sprake van onbehoorlijk bestuur, wat een belangrijke oorzaak kan zijn van het faillissement.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bij gebrek aan de gegevens in deze zaak kan het Hof zelf moeilijk toetsen of een andere oorzaak van het faillissement in plaats van financieel wanbeleid inderdaad aanwezig is. De overgelegde informatie wijst echter in de richting van mogelijk financieel wanbeheer door de bestuurders vóór en tijdens de economische crisis en daarmee op bestuurdersaansprakelijkheid, aldus het Hof.

Veel tijd verloren gegaan

Ook acht het Hof het niet bij voorbaat onaannemelijk dat er wellicht nog een deel van de schuld boven tafel had kunnen komen. Maar het is volstrekt onzeker of dat nu nog mogelijk is.

“Dit betekent dat de afgelopen jaren – toen er nog wel geld in de boedel zat – er mogelijk ten onrechte geen uitgebreider, althans gerichter onderzoek door de (voormalige) curator dan wel de huidige curator heeft plaatsgevonden naar eventuele malversaties van de bestuurders van gefailleerde en onderzoek naar mogelijke baten bij die bestuurders in privé. Daarmee is ook veel tijd verloren gegaan en inmiddels zijn ook mogelijke vorderingen (tegen mede-bestuurders) verjaard.”

Broers van Willy van Bakel

Het Hof doelt daarbij op de broers van Willy van Bakel die in Vredepeel het grootste melkveebedrijf van Nederland runnen. Zij waren, tot de vele bv’s van het concern in 2009 werden gesplitst, volgens de advocaat medeverantwoordelijk voor de gang van zaken.

Aanstelling andere curator ‘gepasseerd station’

Het Hof heeft echter weinig hoop dat de schuldeisers nu nog geld terug kunnen krijgen. De curator stemt niet in met het voorstel van de schuldeisers om zelf nader onderzoek te doen en het Hof kan de curator niet dwingen om daarmee in te stemmen. Ook de aanstelling van een andere curator is volgens het Hof een ‘gepasseerd station’.

Cassatie mogelijk

“Bij de huidige stand van zaken – een lege boedel en reeds meer dan € 20.000 aan niet betaalde kosten van de curator – en gelet op de patstelling tussen de schuldeisers en de curator, kan het Hof niet anders dan de beslissing tot opheffing van het faillissement bij gebrek aan baten (...) bekrachtigen.” De schuldeisers kunnen nog in cassatie gaan tegen de uitspraak van het Hof. Het is nog niet duidelijk of dat gaat gebeuren.