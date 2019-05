Geschil over overnamesom Zijerveld duurt voort

6 jaar na de overname van kaashandelaar Zijerveld ruziën verkopende partij Mijwo Beheer en koper FrieslandCampina nog steeds over de overnamesom.

Dit blijkt uit een rechtzaak die onlangs diende in Zwolle en waarover Accountantweek bericht. Daarbij moest huisaccountant PriceWaterhouseCoopers (PwC) zich verantwoorden voor de tuchtrechter, omdat Mijwo niet kan instemmen met het handelen van de accountant rond de overname.

De kwestie is als volgt: in 2013 betaalde FrieslandCampina in eerste aanleg € 65 miljoen voor de koop van Zijerveld, terwijl enkele jaren daarna nog eens een extra bedrag betaald moest worden, afhankelijk van het feit hoe goed de kaashandel het bleef doen in handen van de nieuwe eigenaar. Dit bedrag wordt de ‘earn-out’ genoemd, en kon volgens sommigen oplopen tot het dubbele van de aanvankelijke aankoopsom.

Over 4 maanden meer duidelijkheid in kaashandelgeschil

Beide partijen bleken al vrij snel moeite te hebben om het eens te worden over die ‘earn-out’. Er werd arbitrage ingesteld, waarbij een commissie van ervaren oude rotten het aanvullende overnamebedrag zou moeten vaststellen. Dit traject leverde niets op, want inmiddels blijkt de gewone rechter ingeschakeld, en wel door Mijwo. Die heeft er moeite mee dat de huisaccountant van de kopende partij vaststelt hoeveel de verkopende partij nog bij moet krijgen. PwC zag er geen bezwaar in om dat te doen, Mijwo meent dat de accountant met zo’n partijdigheid de regels van de beroepsgroep schendt. PwC voert aan dat Mijwo wel erg laat komt met deze bezwaren. Dat had hij eerder moeten doen, aldus het verweer. Over 4 maanden is een uitspraak te verwachten.

De eigenaar van Mijwo beheer bouwt inmiddels een nieuw kaasbedrijf in Bodegraven.