FrieslandCampina wil steviger Europees klimaatbeleid

CEO Hein Schumacher heeft samen met 49 andere CEO’s van grote bedrijven en investeerders een oproep gedaan aan de Europese regeringsleiders om werk te maken van klimaatbeleid waarbij Europa in 2050 klimaatneutraal zal zijn.

De brief is verstuurd aan de vooravond van de Europese Top die vanaf 9 mei in het Roemeense Sibiu plaatsvindt. “Het is ons doel om leidend te zijn met duurzaamheid”, aldus Hein Schumacher.

Enige zuivelbedrijf

Opvallend is dat FrieslandCampina het enige zuivelbedrijf is dat heeft getekend en samen met Unilever een van de weinige voedingsbedrijven. Voor de leden van FrieslandCampina brengt de ondertekening geen nieuwe verplichtingen mee, zo meldt een woordvoerder. FrieslandCampina heeft al zijn eigen klimaatstrategie.

Gebruik fossiele brandstoffen

De briefschrijvers vragen om een strategie waarbij het gebruik van fossiele brandstoffen zoveel mogelijk wordt teruggedrongen. Duurzaam ondernemen is de enige weg voor de toekomst, zo pleiten ze. Ze vragen de Europese regeringsleiders om snel stappen op deze weg te nemen. Door het klimaat bovenaan de agenda te plaatsen, kunnen regeringsleiders duidelijkheid creëren en vertrouwen scheppen in de Europese economie. De door hen gevraagde ‘decarbonisation strategy’, waarbij geen gebruik meer wordt gemaakt van fossiele brandstoffen, heeft betrekking op de handel, transport, landbouw, innovatie en industrie. “Een klimaatneutraal Europa in 2050 zal innovaties aanjagen en de Europese concurrentiepositie wereldwijd beschermen.”

Nieuwe technologieën

De CEO’s vertrouwen erop dat nieuwe technologieën miljoenen goede banen zullen scheppen in nieuwe dynamische takken van industrie. “Een duidelijke en samenhangende visie vanuit Europese regeringen en instituten voor een klimaatneutraal Europa – uiterlijk in 2050 – zal onze ondernemingen een langetermijnrichting geven voor hun investeringen”, zo staat in de brief die naar de EU regeringsleiders is uitgegaan.