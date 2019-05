FrieslandCampina maakt ingrediëntendivisie efficiënter

FrieslandCampina heeft alle ingrediëntenactiviteiten die niet rechtstreeks op de consument zijn gericht ondergebracht in 1 wereldwijd ingrediëntenbedrijf.

De bedoeling is dat hiermee dubbeling in marktbenadering wordt voorkomen en een betere marketingfocus mogelijk is.

4 segmenten

De nieuwe ingrediëntendivisie blijft onder leiding staan van Kathy Fortmann en heeft 4 ‘strategische klantsegmenten’: Early Life Nutrition, Adult Nutrition, Food & Beverages en Animal Nutrition. Hierin zijn onder meer DMV Campina, Kievit, DFE Pharma en Nutrifeed ondergebracht.

Het strategisch marktsegment Early Life Nutrition verkoopt ingrediënten voor kindervoeding, waaronder producten als GOS, HMO en hydrolysaten. Adult Nutrition richt zich op sport- en gezondheidsvoeding plus medische voeding. Dit omvat onder meer een uitgebreid assortiment producten met waardevolle zuiveleiwitten. Food & Beverages is gericht op voedingsmiddelen en dranken. FrieslandCampina maakt ingrediënten die extra romigheid, mondgevoel, kleur of structuur geven in koffie, (melk)thee, gebak, decoratie, desserts, ijs, soepen en sauzen. Daarnaast bevat het segment functionele eiwitrijke zuivelingrediënten. Tot slot is er het segment diervoeding.

De herschikking brengt geen banenverlies met zich mee. Ook blijven de 5 regionale kantoren in stand.