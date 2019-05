Doorgeschoten gras kost voederwaarde

Als gras doorgeschoten is, kost dat 100-150 VEM aan voederwaarde per kilo droge stof.

Mark de Beer van Groeikracht adviseert daarom goed te kijken naar het groeistadium van het gras op dit moment. De doorschietdatum is genetisch bepaald. Wanneer het tijdstip van doorschieten valt, hangt af van het feit of het gaat om vroege, middentijds of laat doorschietende rassen. De doorschietdatum kan daarom variëren van de laatste week mei tot eerste week juni.

Naast de derving van VEM in doorgeschoten gras, heeft het groeistadium ook effect op het ruweiwitgehalte.

Maaimoment eerste snede

Dit jaar zat er veel verschil in het maaimoment van de eerste snede en daarmee nu ook in de groei van de tweede. De vroege maaiers hebben nu al weer een redelijke tot flinke snede staan, terwijl het gras bij de late maaiers net begonnen is met de hergroei.

Hoger maaien

Groeikracht adviseert doorgeschoten gras wat hoger te maaien, op 7 centimeter, en in te kuilen op circa 35% droge stof. Daarnaast wordt het gebruik aangeraden van een toevoegmiddel dat in elk geval melkzuurbacteriën bevat.