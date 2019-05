Cono houdt melkprijs april gelijk

Cono Kaasmakers houdt dit jaar voor de vierde keer op rij de melkprijs gelijk.

De kale voorschotprijs blijft gelijk op € 35,59 per 100 kilo. De onderneming betaalt daarmee gemiddeld 43 cent per 100 kilo meer dan vorig jaar in de eerste 4 maanden van het jaar.

Het grootste deel van de leden ontvangt overigens niet de kale melkprijs, maar de prijs inclusief de meeste toeslagen (totaal € 4,50, met inbegrip van Vlog). De maximale melkprijs komt uit op € 40,09 per 100 kilo.

Niet alle leden van Cono zijn nu al over naar Vlog-voer. Het jaar 2019 geldt als overgangsjaar. Per volgend jaar moeten alle leden van Cono over zijn gegaan naar gebruik van Vlog-voer.