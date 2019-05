Blauwtongvaccin voor Nederland later beschikbaar

MSD Animal Health verwacht vanaf half juni nieuwe vaccins tegen blauwtong serotype 8 te kunnen leveren voor de Nederlandse markt.

Dat laat een woordvoerder van de farmaceut desgevraagd weten.

Dat is later dan LTO eerder kreeg te horen. LTO reageert teleurgesteld. De verwachting was dat vaccin begin mei beschikbaar zou komen.

Vaccin wel verkrijgbaar via cascade-regeling

Dierenartsen kunnen het vaccin nog wel krijgen via groothandel Kernfarm. Het gaat hier om een vaccin dat in principe is bedoeld voor de Belgische markt. Kernfarm heeft een distributieovereenkomst om de Belgische markt te voorzien van het vaccin, maar levert desgevraagd ook vaccins aan Nederlandse dierenartsenpraktijken. Via de zogenoemde cascade-regeling is dit vaccin ook in Nederland inzetbaar.