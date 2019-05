Belangenbehartigers: stikstofreductie goed voor saldo

Alle belangenbehartigers en aanverwante partijen in de melkveehouderij gaan boeren stimuleren om meer werk te maken van stikstofreductie. Niet alleen omdat het moet van de overheid, maar vooral omdat het geld oplevert. Wie een hogere stikstofefficiëntie bereikt, behaalt een hoger bedrijfssaldo. Dit zeiden LTO-vakgroepvoorzitter Wil Meulenbroeks en medebestuurders op een persbijeenkomst in Werkendam. Melkveehouder Geert Stevens uit Holten maakte dat duidelijk aan de hand van cijfers van zijn eigen bedrijf.

Feit is dat de melkveehouderij volgens de cijfers per 1 januari 2019 ruim 4,5 miljoen kilo stikstof te veel produceert: 285,6 miljoen bij een sectorplafond van 281 miljoen kilo. Minister Schouten maakt zich daar zorgen over en dreigde enkele maanden geleden met een nieuwe korting als de melkveehouderij te veel stikstof blijft produceren. Daar verzet zowel LTO als de Nederlandse Melkveehouders Vakbond en Netwerk Grondig zich fel tegen, gesteund door de Nederlandse Zuivelorganisatie en de diervoerindustrie. Nieuwe kortingen, zowel vanwege stikstof als fosfaat, zijn wat de melkveehouderij betreft onbespreekbaar, zei Meulenbroeks.

Benchmark voor ureum in de maak

Om stikstofbeperking extra te stimuleren, ontwikkelt NZO een ureum-benchmark waarmee melkveehouders met een vergelijkbare bedrijfssituatie zich aan elkaar kunnen spiegelen en samen kunnen optrekken. Dit is nodig omdat voor ureum geen landelijke waarde is vast te stellen. Het haalbare ureumgetal hangt sterk af van grondsoort, bedrijfssituatie en andere factoren. “Doel moet zijn dat bedrijven elk jaar het ureumgetal iets verder naar beneden kunnen brengen”, aldus NMV-voorzitter Harm Wiegersma. Soms kan dit lastig zijn, omdat bijvoorbeeld door de trend om VLOG-voer in te zetten de laatste tijd vaker ureum wordt toegevoegd aan voer. Dat is volgens Meulenbroeks geen heilzame weg. Er zijn ook alternatieven voor.

Stikstofinitiatief moet minister Schouten steunen

Stevens raadt collega’s aan om goed te letten op het ruweiwitgehalte, bijvoorbeeld door jongvee hier minder van te geven. Het is misschien een doorn in het oog van veefokkers, maar matig gebruik van ruw eiwit betaalt zich het beste uit.

Met het stikstofinitiatief hopen de melkveehouderij-organisaties minister Schouten te steunen, zodat zij ook minder sterk hoeft in te zetten op overheidsbeleid. Bovendien kan de minister er richting de Europese Commissie haar voordeel mee doen, zo viel te horen. Nederland kan laten zien dat het met het mineralendossier niet altijd de grenzen van het toelaatbare opzoekt, maar zelf bijstuurt.