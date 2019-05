Zuivelreus Arla houdt de melkprijzen voor zowel gangbare als biologische melk stabiel.

Voor gangbare melk is het voor de 6e maand op rij. Zo blijft de melkprijs voor juni staan op € 33,70 per 100 kilo. Aan toeslagen is tot € 2,35 per 100 kilo bij te verdienen.

Biologische melkveehouders ontvangen ook een stabiele prijs en krijgen een kale melkprijs van € 45,63 per 100 kilo.