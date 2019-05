‘Afwijkend vriespunt door te veel weidegang’

Twee leden van FrieslandCampina die permanente beweiding toepassen, voldoen de laatste weken niet meer aan de drempelwaarde voor het vriespunt van 0,515, volgens hen door die weidegang.

Bij voortduring zou dat kunnen leiden tot melkweigering, maar FrieslandCampina verwacht dat het daarmee niet zo’n vaart loopt. Er zijn volgens een woordvoerder geen aanwijzingen dat er iets onreglementairs gebeurt, en er is nog een herstelmogelijkheid.

De veruit meest voorkomende oorzaak van een afwijkend vriespunt is volgens de woordvoerder watervermenging tijdens het melken. Een minder voorkomende oorzaak is een rantsoen met een laag energieniveau, langdurig onevenwicht of mineralentekorten.