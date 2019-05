Afrikaanse varkenspest China ook van invloed op zuivelmarkt

De forse krimp van de Chinese varkensstapel door Afrikaanse varkenspest heeft gevolgen voor de zuivelmarkt.

De lokale melkproductie kan dalen als gevolg van een stijgende vraag naar rundvlees. Tegelijk daalt de vraag naar zuivelingrediënten voor varkensvoeders, zo meldt Rabobank in een recent rapport. China is werelds grootste producent van varkensvlees en goed voor ongeveer 50% van de wereldwijde productie. Naar verwachting daalt de productie van varkensvlees als gevolg van de uitbraak van Afrikaanse varkenspest met 25 tot 35%. Daardoor neemt de vraag naar alternatieve dierlijke eiwitten toe.

Dalende vraag naar zuivelingrediënten

Een stijgende vraag naar rundvlees in China kan de Chinese melkproductie beperken zodra melkkoeien versneld worden afgevoerd om aan de vraag te kunnen voldoen. Heropbouw van de varkensstapel kan jaren duren. Naast meer vraag naar rundvlees, daalt de vraag naar zuivelingrediënten voor varkensvoeders als weipoeder, lactose en melkpermeaat. De Verenigde Staten zijn tot op heden de belangrijkste exporteur van dergelijke grondstoffen. Ze zien hun marktpositie snel minder worden. Niet alleen door Afrikaanse varkenspest maar ook door de handelsoorlog met China. Europa weet te profiteren en ziet haar export van genoemde ingrediënten juist stijgen.

Handelsoorlog

Tussen 2016 en 2018 importeerde China gemiddeld zo’n 530.000 ton wei en permeaat en 84.000 ton lactose voor voedsel- en voederdoeleinden. Rabobank schat dat meer dan 50% van deze volumes gebruikt zijn in diervoeders.

Voordat China vanwege de handelsoorlog de VS een extra importtarief van 25% oplegden in juli 2018 was de VS goed voor meer dan 55% van China’s wei- en permeaatimport en 75% van de lactose-import.