Vleesras INRA 95 valt goed in de markt

Een half jaar na de introductie van het vleesras INRA 95 op de Nederlandse markt door Veecom, laat het vleesras voor gebruikskruising uitstekende bevruchtingsresultaten zien.

In Duitsland, waar het ras een jaar eerder is geïntroduceerd, realiseert INRA inmiddels een licht geboortegemak. De prijzen van kalveren liggen in Duitsland ook boven verwachting.

Alternatief voor Belgisch witblauw

INRA 95 is als vleesras speciaal ontwikkeld voor gebruikskruisingen. Dit alternatief voor Belgisch witblauw zou voordelen bieden als lichtere geboortes, betere bevruchtingsresultaten en minder kalversterfte.

INRA 95 is als vleesras speciaal ontwikkeld voor gebruikskruisingen. - Foto: Veecom

Prijzen hoger

Wim de Boer van Veecom: “Daarbij kijken we uiteraard goed naar Duitsland, waar INRA 95 iets langer op de markt is. In Nederland boeken we al uitstekende bevruchtingsresultaten en in Duitsland worden lichtere geboortes in de praktijk volop gerealiseerd. Bijkomend voordeel is dat de prijzen van kalveren op veilingen in Duitsland aanzienlijk hoger liggen dan gedacht.”

Meer dan 50 jaar in ontwikkeling

INRA 95 is een samengesteld ras dat al meer dan 50 jaar in ontwikkeling is. Het combineert de beste eigenschappen van de Blonde d’Aquitaine, Charolais, Belgisch Witblauw, Limousin en Rouge de Prés.