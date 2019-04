Verschil in melkprijs € 5,85 per 100 kilo

Melkveehouders met de hoogste melkprijs krijgen € 5,85 meer voor 100 kilo melk dan collega’s met de laagste melkprijs. Dat blijkt uit een analyse door accountantskantoor Flynth in samenwerking met Melkvee100Plus op basis van gegevens van bijna 1.800 melkveebedrijven.

De gemiddelde melkprijs die melkveehouders in 2017 ontvingen was € 40,51 per 100 kilo melk. Bij de 10% bedrijven met de hoogste melkprijs was dat € 43,50 per kilo melk; bij de 10% bedrijven met de laagste prijs € 37,65. Tussen melkveebedrijven met de allerhoogste en de allerlaagste melkprijs loopt het verschil op tot € 8 per 100 kilo. Het zijn allemaal gangbare melkveebedrijven.

Bedrijven met de hoogste melkprijs hebben de hoogste gehalten vet en eiwit en vaker een premie voor weidegang. - Foto: Herbert Wiggerman

Bedrijven met de hoogste melkprijs zijn het kleinste in omvang, hebben de laagste melkproductie per koe en (daardoor) de hoogste gehalten vet en eiwit. Gemiddeld zijn kleine bedrijven wat minder gefocust op melkproductie en passen vaker beweiding toe, is de verklaring van Flynth-advies Rinus Wientjens. Er is geen informatie over de afnemer van de melk. De variatie in melkprijs neemt af naarmate bedrijven groter worden. Wientjens heeft hiervoor de verklaring dat kleinere bedrijven vaak wat verschillend van opzet en type zijn. Bovendien ontvangen kleine bedrijven vaker weidepremie.

Hoogste melkprijs wordt in Overijssel ontvangen

Gemiddeld hebben de bedrijven met de hoogste melkprijs € 0,75 lagere voerkosten per 100 kilo melk. Onder de streep geeft het een hoger voersaldo van € 33,38 bij de hoogste melkprijs en € 26,78 bij de laagste melkprijs; een verschil van € 6,60 per 100 kilo melk.

Veehouders in Overijssel hebben de hoogste melkprijs, namelijk € 40,83 per 100 kilo, op de voet gevolg door Noord-Holland en Gelderland. Veehouders in Drenthe zijn hekkensluiter met € 39,68. De verschillen zijn dus niet bijzonder groot, maar nog altijd ruim € 1 per kilo.

Ook in 2011 en 2014 waren de melkprijzen het hoogste in het Oosten. Het percentage weidegang kan een rol spelen, maar dat lijkt niet het geval. Juist in het westen en midden van het land lopen de meeste koeien buiten, blijkt uit recente CBS-cijfers. In Noord-Holland wordt gemiddeld wel de hoogste weidepremie betaald.

Percentages vet en eiwit liggen in 2017 in het Oosten wel boven het gemiddelde wat een belangrijke oorzaak is. Ook op het gebied van voerkosten behoren deze bedrijven bij de betere helft.