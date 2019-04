VanDrie Group hoopt op extra kansen Chinese markt

De VanDrie Group hoopt op extra kansen op de Chinese markt, nu het aanbod van varkensvlees daar onder druk staat door de grote uitbraak van Afrikaanse varkenspest (AVP).

De verwachtingen van de VanDrie Group worden mede gesteund door een analyse van de Rabobank. De VanDrie Group heeft deze week officieel in Peking gevierd dat ze markttoegang heeft tot China. Die was vorig jaar oktober gegarandeerd, waarna de eerste leveringen begonnen. Het bedrijf wil dit jaar aangrijpen om kalfsvlees echt op de kaart te zetten in China. Nederlandse kalfsvleesproducten zijn inmiddels in Peking en Shanghai te verkrijgen. Afzetkanalen zijn retail en foodservice.

Kalfsvlees relatief onbekend in Chinese keuken

Op het evenement in de hoofdstad waren naast zakenpartners van de VanDrie Group ook afgevaardigden van de Chinese overheid en bestuurders van de Chinese Meat Association (CMA) aanwezig. Marijke Everts (Director Corporate Affairs VanDrie Group): “Ons uitgangspunt is het creëren van maximale klantwaarde. We geloven in langetermijn-partnerschappen. Samen met onze Chinese partners hebben we daarom een gerichte strategie opgepakt om kalfsvlees op de kaart te zetten.” Consumenten moeten vaak nog wel kennismaken met kalfsvlees. In de Chinese keuken is het nog een relatief onbekend product.