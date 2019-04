Twee Nederlandse koeien in kampioenskeuringen EK Holstein

Zwitserland domineert bij vaarzen en oudere koeien op EK Holstein en levert algemeen kampioen.

Tijdens het Europees Kampioenschap Holstein wist Bolleholster Adele van familie Van der Eijk uit Twisk na de winst in de derde rubriek door te dringen in de finale bij de vaarzen. De Pitbull-dochter moest het samen met een Italiaanse vaars opnemen tegen 4 Zwitserse vaarzen. De Zwitsers bleken de kampioen en de reservekampioen in huis te hebben. De winst ging naar Doorman-dochter Comestar Doorman O’Katrysha.

Na de vaarzenrubrieken volgde de middenklasse. Ook daar 3 rubrieken waar met name de Italiaanse koeien sterk voor de dag kwamen. De complete Long-dochter Dal Long P Dandy pakte daar het kampioenslint. Hoewel er nog 2 Italiaanse concurrenten in de kampioenskeuring waren, was het toch Goldday-dochter Talenteuse van familie Jonette uit gastland België die de reservetitel opeiste.

De gitzwarte Bolleholster Adele mocht na de winst in de derde rubriek bij de vaarzen terugkeren in de kampioenskeuring. - Foto: Wijnand Hogenkamp

Weinig verschil in de top 2 bij de senioren

Bij de oudste koeien zat de meeste spanning op de tweede rubriek. Daar had jurylid Mark Nutsford uit Engeland het duidelijk moeilijk met het plaatsen van het kopduo. Dat bestond uit Dempsey-dochter Esprit uit Zwitserland en de Nederlandse troef Bons Holsteins Koba 219 van familie Bons uit Ottoland. Hoewel de Lauthority-dochter in blakende vorm stak, was de net iets bredere achteruier van de Zwitserse koe net genoeg om Koba 219 naar de 1B-positie te verwijzen.

Bons Holsteins Koba 219, in de coulissen, vlak voor haar optreden in de tweede rubriek oudere koeien waar ze de 1B positie weet te bemachtigen. - Foto: Wijnand Hogenkamp

Beide koeien kwamen terug in de kampioenskeuring en brachten het ook beide tot de laatste 4. Daar pakte Esprit het reservekampioenschap achter de eveneens Zwitserse Heline die een latere rubriek op haar naam schreef. De Chelios-dochter zou later ook het algemeen kampioenschap opeisen.

Landencompetitie wordt aangevoerd door Zwitserland

De landengroep van Nederland kan in elk geval terugzien op een fraaie prestatie. Met Koba 219 en stalgenoot Bons Holsteins Ella 192 van Nico Bons, JK DG Esmeralda van de familie Kolff uit Woudrichem en Drakar Bulona van familie Steegink en Hullcrest uit Okkenbroek wist Nederland de derde plaats te bemachtigen. Ook in de landenteams domineerde Zwitserland. De tweede plaats was voor Frankrijk.