Schouten sluit komst voer-mestcontract niet uit

De invoering van voer-mestcontracten in de nieuwe mestwetgeving wordt niet uitgesloten.

Dit zei landbouwminister Carola Schouten deze week tijdens een debat met de Tweede Kamer. “Ik heb eerder aangegeven dat er nog wel wat uitdagingen zitten aan de handhaving en de uitvoering van de voer-mestcontracten. Daar zijn we ons van bewust. Het is ook nog wel een kwestie die we moeten betrekken bij de beoogde vereenvoudiging van het mestbeleid”, zegt Schouten. Ze wil niet dat de contracten weer heel veel extra regelgeving met zich meebrengen.

Kringlopen sluiten

De minister staat wel sympathiek tegenover het idee van de contracten. Ze wil dat kringlopen steeds beter gesloten kunnen worden. “Dat hoeft niet per se in te houden dat je dat op je eigen bedrijf doet. Je kunt dat ook doen door afspraken te maken met bijvoorbeeld anderen in je omgeving”, zegt ze. Eerdere pogingen om voer-mestcontracten toe te staan in de Wet verantwoorde groei melkveehouderij strandden, omdat dit onvoldoende handhaafbaar en controleerbaar was, zo werd geoordeeld. Bovendien zou het tot grondloze groei van veebedrijven kunnen leiden. Dat is iets waar de overheid en ook boerenbelangenbehartigers van af willen. Het streven is juist naar een grotere grondgebondenheid van de productie.