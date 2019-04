Schouten past norm grondgebondenheid niet aan

Landbouwminister Carola Schouten wil geen extra wettelijke eisen opnemen voor grondgebonden melkveehouderij.

Dat zegt ze tijdens een debat in de Tweede Kamer over de 2 definities van Netwerk Grondig en de Commissie Grondgebondenheid van LTO en NZO over grondgebonden melkveehouderij. SP, PvdA, GroenLinks en PvdD willen dat de minister meer maatregelen neemt om grondgebondenheid vast te leggen, bijvoorbeeld door de voorstellen van de sector over te nemen in de regelgeving. VVD en CDA willen dit nadrukkelijk niet. Ze willen de melkveehouderij niet nog meer extra regels opleggen.

65% eiwitproductie van eigen grond

Schouten wil de visie van 65% eiwitproductie van eigen grond in 2025, zoals de Commissie Grondgebondenheid stelt, niet overnemen. “De sector heeft dit zichzelf tot doel gesteld. “Als de sector tegen zichzelf zegt dat dit de norm is, wie ben ik dan om te zeggen dat ze dat niet mag hanteren? Als de sector zelf werkt om daar naartoe te werken, dan ga ik daar niet dwars voor liggen”, zegt Schouten.

Schouten wil geen standpunt innemen

Ondanks de verzoeken van SP, GroenLinks, PvdA en PvdD aan Schouten om een standpunt in te nemen over wat ze onder grondgebondenheid verstaat, wil Schouten dit niet doen. Ze benadrukt dat er wordt gewerkt aan de herziening van het mestbeleid en de transitie naar kringlooplandbouw. In de visie over grondgebondenheid van zowel de Commissie Grondgebondenheid als van Netwerk Grondig ziet Schouten bruikbare bouwstenen om tot een nieuw mestbeleid te komen, maar dat dit niet de enige wensen zijn voor het nieuwe beleid. Schouten verwijst naar de wens van de Kamer om een weidevolgel- en bodembestendig mestbeleid te ontwikkelen dat bovendien binnen de Euroepse kaders moet passen en uitvoerbaar en controleerbaar moet zijn. Schouten vindt grondgebondenheid daarbij een belangrijk uitgangspunt. “Maar wat grondgebondenheid precies inhoudt, is de discussie die we aan het voeren zijn”, zegt ze.

‘Norm slecht voor weidevogels en biodiversiteit’

GroenLinks en PvdD zijn bezorgd dat de norm van 65% eiwit van eigen grond slecht is voor weidevogels en biodiversiteit, omdat het hoge grasproductie stimuleert. Schouten wil dat er uiteindelijk balans in het geheel komt. Het gaat volgens haar niet alleen over de mate van eiwitrijkheid van het grasland, maar ook waar het voer vandaan komt, en wat dat weer betekent voor de mest die wordt gebruikt.

Voermestcontracten

Schouten sluit tijdens het debat de invoering van voermestcontracten in de nieuwe mestwetgeving niet uit. “Ik heb eerder aangegeven dat er nog wel wat uitdagingen zitten in de handhaving en de uitvoering van de voermestcontracten. Daar zijn we ons van bewust en het is ook nog wel een kwestie die we moeten betrekken bij de vereenvoudiging van het mestbeleid”, zegt Schouten. Ze staat wel sympathiek tegenover de contracten. Ze wil dat kringlopen steeds meer gesloten kunnen worden. “Dat hoeft niet per se in te houden dat je dat op je eigen bedrijf doet. Je kunt dat ook doen door afspraken te maken met bijvoorbeeld anderen in je omgeving”, zegt ze. Eerdere pogingen om voermestcontracten toe te staan in de Wet verantwoorde groei melkveehouderij strandden, omdat dit onvoldoende handhaafbaar en controleerbaar was en bovendien tot grondloze groei zou kunnen leiden.