Schouten: melkveehouderij haalt doelen weidegang

Landbouwminister Carola Schouten zegt dat de melkveehouderij de doelstelling voor weidegang haalt. Daarmee lijkt weidegang niet wettelijk verplicht te worden.

In het regeerakkoord is vastgelegd dat het kabinet geen wettelijke verplichting tot weidegang wil, maar dat de sector er dan wel voor moet zorgen dat de eigen doelstelling voor weidegang wordt gehaald. Dit is 81,2% weidegang in 2020.

‘Sector moet eigen doelen halen’

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot vroeg de minister tijdens een debat over de toename van grootschalige veehouderijen naar de weidegang in de melkveehouderij. “De sector heeft zichzelf een doel gesteld ten aanzien van het percentage weidegang dat zal moeten worden gerealiseerd in de melkveehouderij. Dat hebben ze gehaald. In het regeerakkoord hebben we daar ook afspraken over gemaakt: de sector moet de eigen doelen halen. Ik zie gelukkig dat er positieve ontwikkelingen zijn”, aldus Schouten.

Het percentage weidegang ligt volgens de Duurzame Zuivelketen in 2018 op 82% van de melkveehouders.- Foto: Henk Riswick

Minimaal 81,2% weidegang

Ze volgt daarmee de cijfers van de Duurzame Zuivelketen, die als doel heeft minimaal 81,2% weidegang te realiseren. Het percentage weidegang ligt volgens de Duurzame Zuivelketen in 2018 op 82% van de melkveehouders. 73,2% weidt volledig,7,3% doet aan deelweidegang.

CBS-cijfers anders

CBS publiceerde vorige week andere cijfers over weidegang. Volgens CBS ligt het percentage bedrijven met weidegang in 2017 op 78%, waarvan op 75% van de bedrijven alle koeien weiden. De verschillen tussen de percentages van beide instellingen komen doordat ze verschillende bronnen gebruiken. De Duurzame Zuivelketen gebruikt gegevens van 14 individuele zuivelondernemingen, CBS baseert zich op de verplichte landbouwtelling.