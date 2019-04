Schmallenbergvirus nog steeds actief

De Veekijker van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) kreeg afgelopen jaar meldingen van kalveren en lammeren die typische afwijkingen als een verdraaide rug of gewrichten met een afwijkende stand vertoonden.

Dit kan op een besmetting met het Schmallenbergvirus wijzen.

Foetussen met afwijkingen

In België meldde de Diergezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) recent dat er in januari 45 foetussen met de typische afwijkingen ter sectie waren aangeboden, een deel daarvan testte positief op het Schmallenbergvirus. In Nederland ontvangt de GD nauwelijks foetussen voor onderzoek omdat de kosten voor sectie voor rekening van de veehouder komen.

Monitoringsonderzoek

De GD voerde tussen zomer 2017 en stalperiode 2017-2018 een monitoringsonderzoek uit waaruit bleek dat op 18% van de melkveebedrijven en 54% van de zoogkoeienbedrijven dieren stonden die recent een infectie hadden doorgemaakt.