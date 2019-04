Rundveestapel laat lichte groei zien

De Nederlandse rundveestapel is in de eerste 3 maanden van 2019 licht in omvang toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) op basis van I&R-gegevens. Het is voor het eerst sinds het derde kwartaal van 2016 dat de rundveestapel een groei laat zien.

Op 1 april werden 3,792 miljoen runderen geteld. Op 1 januari waren dit nog 3,787 miljoen dieren. Een jaar terug werden op 1 april 3,943 miljoen runderen geteld. De invoering van de fosfaatrechten wordt aangewezen als belangrijkste reden van de krimp van de veestapel de afgelopen jaren. De groei zit hem eigenlijk alleen in het aantal stieren. Dit waren er 995.332, terwijl dat tijdens de vorige telling nog 962.131 waren. Het aantal koeien nam juist iets af. Op 1 april werden 2,798 miljoen koeien geteld, tegenover 2,826 miljoen dieren van een telling eerder. Het is de 7e telling op rij dat minder koeien worden geteld dan tijdens de vorige telling. De groep runderen tussen 0 en 1 jaar blijft verreweg de grootste. Deze groep telde op 1 april ruim 1,55 miljoen dieren, waarvan bijna twee derde deel mannelijk.