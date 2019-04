Mogelijk tot 10 dagen vroeger maaien

Veehouders moeten er rekening mee houden dat het gras mogelijk tot 10 dagen eerder gemaaid kan worden in vergelijking met vorig jaar.

Als veehouders maaien op of rond dezelfde datum als vorig jaar kan dat gevolgen hebben voor de ruwvoerkwaliteit. Daarvoor waarschuwt René Verhoeven, ruwvoerspecialist bij VisscherHolland.

Vorig jaar werd het gros van de eerste snede gemaaid tussen 7 en 15 mei. Dat er mogelijk tot 10 dagen eerder gemaaid kan worden heeft alles te maken met het relatief fraaie weer in februari. Die maand was gemiddeld 2,8 graden warmer dan normaal en zelfs 5,4 graden warmer dan vorig jaar. De bemesting is daardoor ook vroeg gegeven en het gras is al vlot aan het groeien.

Rond Koningsdag oogsten

Er vanuit gaande dat de bemesting voor de eerste maaisnede afgestemd is op 3.500 kilo droge stof met een eiwitpercentage van 16% zal men, bij de huidige groeiomstandigheden eerder moeten maaien dan vorig jaar. Vooropgesteld dat de inkuilomstandigheden gunstig zijn, zou het gros van de maaipercelen dan rond Koningsdag al geoogst kunnen worden, zo verwacht Verhoeven.

Eiwitgehalte

Als men wacht op de maaidatum van vorig jaar zal snedezwaarte, bij aanhoudend rustig voorjaarsweer, toenemen tot circa 4.500 kilo droge stof en daalt het eiwitgehalte tot 12%.

Naast een lager eiwitgehalte dan gewenst neemt in een zwaarder gewas ook de verteringscoëfficient af. Dat betekent een lagere verteerbaarheid en dus ook verlies van voederwaarde uitgedrukt in VEM.