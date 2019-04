Marktpositie melkrobot doorbreekt grens 25 procent

Voor het eerst staat op meer dan een kwart van de melkveebedrijven een melkrobot.

De marktpositie van automatische melksystemen op bedrijven in Nederland heeft de grens doorbroken van 25%. Dat blijkt uit de statistieken van Kwaliteitszorg Onderhoud Melkinstallaties. (KOM). Volgens KOM zijn er tijdens de laatste update 4.221 automatische melksystemen in gebruik op een totaal van 16.865 actieve melkveebedrijven of locaties. Dat betekent dat een kwart van de bedrijven gebruik maakt van een automatisch melksysteem.

Ontwikkeling

De melkrobot deed zijn intrede in 1992. Lely was de eerste die de Astronaut op de markt bracht. De eerste jaren werd de robot slechts omarmd door een gering aantal bedrijven die het ‘pionierswerk’ uitvoerde. De ondergang van de oranje AMS Liberty, als gevolg van matig functioneren van de melkrobot en bijbehorende problemen bij het vee, zette de acceptatie bij veel melkveehouders op een laag pitje. Pas in 1997 nam het aantal melkrobots substantieel in aantal toe toen Lely haar A2 presenteerde. In 2000 volgde DeLaval met de VMS. Deze 2 merken domineren nu nog altijd de markt.

Conventioneel

Volgens de cijfers van KOM valt verder op dat het aantal draaimelkstallen in Nederland voor het eerst sinds jaren daalt. Na jaren van toename waren er eind 2018 943 draaimelkstallen in gebruik. Eind april waren dat er 10 minder. Dat is geen enorme daling, maar geeft wel aan dat het maximumniveau voor dit type melkstal bereikt lijkt te zijn.