Kaasmaker Bel Leerdammer verlaagt de melkprijs over maart met 57 cent naar € 34,73 per 100 kilo.

Dit is de kale melkprijs exclusief btw, bij 1,1 miljoen kilo melk per jaar. Via toeslagen kan daar nog tot € 2,60 per 100 kilo aan premies bij worden ontvangen (voor weidegang en duurzaamheid). Daarmee komt de maximale melkprijs uit op € 37,33 per 100 kilo.