Leden FrieslandCampina vrezen lagere garantieprijs

Leden van FrieslandCampina vrezen vanaf volgend jaar een structureel 1 cent lagere garantieprijs te krijgen.

Dit volgt volgens hen uit het eerste voorstel voor de driejaarlijkse aanpassing van het melkgeldreglement. Het voorstel is in de voorbije weken op hoofdlijnen gepresenteerd aan de leden.

Definitief voorstel eind dit jaar

FrieslandCampina is om een reactie gevraagd, maar een woordvoerder stelt dat het plan eigenlijk nog te pril is om een nadere toelichting op te geven. Er is slechts een “kijkrichting aangegeven”, waarbij niets vaststaat. Wel is geconstateerd dat de garantieprijs door het meerekenen van allerlei toeslagen “geen zuivere weergave van de markt” meer oplevert. Eind dit jaar zal er een definitief voorstel in stemming worden gebracht. Statutair is vastgelegd dat het melkgeldreglement elke 3 jaar kan worden gewijzigd.

Andere selectie van bedrijven

Bij de huidige ronde zou het volgens de eerste voorstellen gaan om een andere selectie van bedrijven waar FrieslandCampina haar melkprijs aan relateert, en mogelijk ook een verandering van het soortelijk gewicht van deze bedrijven in de vergelijking. Daarnaast zou FrieslandCampina de genoemde toeslagen bovenop de basisprijs voortaan niet meer willen betrekken in de vergelijking.

Managers FrieslandCampina: garantieprijs te hoog

Onder Schumachers voorganger Roelof Joosten was juist besloten om dat wel te doen. Volgens sommige geluiden was dat mede om de kopers van DMF-melk (toen nog een plas van bijna 1,2 miljard kilo, nu zo’n 700 miljoen kilo) iets meer te laten betalen voor de melk. Nu klagen RFC-managers dat de garantieprijs eigenlijk 1 tot 1,5 cent te hoog is, zo melden diverse bronnen. Het bedrijf zou te weinig vet op de botten houden. Niet meer meerekenen van de toeslagen zou dit probleem verhelpen. De garantieprijsystematiek op zich staat niet ter discussie.

Op het Melkweb van FrieslandCampina is een intensieve uitwisseling van standpunten gaande, een uitwisseling die ook overslaat naar andere fora op internet.

Vet- en eiwitgehalten aanpassen

Volgens ledenraadsleden “moeten de regelingen worden aangepast aan de nieuwe realiteit, zodat ze weer actueel zijn. Daarbij moet ook de totale waardeoverdracht voor leden-melkveehouders over lange termijn leidend zijn.” Nog een voorstel is dat de vet- en eiwitgehalten van de melk worden aangepast aan de actuele situatie. Deze actie zou – puur op zichzelf genomen – zorgen voor een 0,4 cent hogere melkprijs.

DOC Kaas uit de vergelijkingslijst

Wat de precieze lijst van bedrijven wordt in de vergelijking staat nog niet vast, maar een van de wijzigingen is dat DOC Kaas eruit gaat (want de melkprijs hiervan is toch al gekoppeld aan die van moederbedrijf DMK, die ook in de vergelijking zit). Vreugdenhil Dairy Foods zou ervoor in de plaats komen. Cono Kaasmakers zou minder zwaar gaan meetellen. Volgens sommige bronnen wordt ook nog een Iers zuivelbedrijf opgenomen.