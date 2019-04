Lagere kosten met zomerstalvoeren

ABZ Diervoeding constateert dat er bij melkveehouders duidelijk meer interesse is voor zomerstalvoeren.

Reden is dat door voeren van vers gras met lage kosten veel melk direct uit ruwvoer kan worden gehaald. Volgens ABZ Diervoeding vraagt dit echter wel een enorm aanpassingsvermogen van de melkveehouder.

Voeren van vers gras leidt tot hoge efficiëntie, maar vraagt ook tijd en planning. - Foto: Henk Riswick

Flexibiliteit veehouder

De veevoerfabrikant heeft alle tips in een artikel op haar website gezet. De belangrijkste adviezen zijn te streven om te maaien bij 2.500 kilo droge stof per hectare in het voorjaar. Zo wordt compleet gras gevoerd, waarvan de koeien zonder problemen veel op kunnen nemen. Veehouders kunnen het best starten in een periode wanneer de weersvooruitzichten wat stabiel zijn. Door op tijd te beginnen, worden groeitrappen gemaakt. Omdat de groei van gras enorm groot kan zijn, betekent dit wel dat er flexibiliteit van de veehouder nodig is.

Oogstmomenten variëren

De oogstmomenten kunnen variëren. Maai het liefst een droog product, dus bij voorkeur in de loop van de dag. Bij koude nachten is het advies om in de tweede helft van de ochtend het gras voor die dag te maaien en te halen. Bij warme nachten moet dat opschuiven naar de tweede helft van de middag.