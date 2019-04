LTO waarschuwt voor blauwtong

Vaccin tegen blauwtong serotype 8 komt op korte termijn weer beschikbaar.

Dat meldt LTO. De organisatie geeft aan dat het toegestaan is om dieren te laten vaccineren met een geregistreerd en niet-levend BTV-8 vaccin. Lange tijd was dit vaccin in Nederland niet meer leverbaar, maar daar komt komende weken verandering in.

Grote kans dat virus Nederland bereikt

Naast Zuid-West Duitsland is recent ook blauwtong seroptype 8 gevonden in de provincie Luxemburg van België. De kans is volgens LTO groot dat het virus ook Nederland bereikt. Tot nu toe zijn het virus en de antistoffen tegen het virus in Duitsland en België alleen aangetoond bij monitoring. Van klinische symptomen is daar nog geen sprake. Vanuit Frankrijk komen wel signalen van afwijkende en zwakke kalveren al is nog niet duidelijk in hoeverre deze symptomen aan blauwtong toegeschreven kunnen worden.

LTO organiseert in samenwerking met de GD 2 voorlichtingsbijeenkomsten over blauwtong