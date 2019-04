Garantieprijs RFC voor mei met 75 cent omlaag

Leden van FrieslandCampina ontvangen over mei 75 cent per 100 kilo minder dan over april.

De garantieprijs daalt naar € 35,25 per 100 kilo. In de verlaging zit een neerwaartse correctie verwerkt van 58 cent vanwege lagere uitbetaalprijzen dan verwacht bij de referentiebedrijven. De correctie betreft melkprijzen die in de voorgaande maanden zijn uitbetaald.

Arla houdt melkprijs gelijk

De verwachting is dat de prijzen de komende tijd relatief stabiel blijven. Concurrent Arla maakte vorige week bekend dat het de gangbare melkprijs voor de vijfde maand op rij gelijk houdt, voor FrieslandCampina betreft het nu de tweede prijsverlaging op rij. Toch is de basisprijs bij FrieslandCampina nog altijd ongeveer € 1,00 per 100 kilo hoger dan bij Arla.

Garantieprijs biologische melk stabiel

Biologische melkveehouders blijven ondertussen dezelfde prijs beuren als in april. De biologische garantieprijs kreeg wel te maken met een positieve correctie van 18 cent per 100 kilo, maar blijft desondanks (of juist daardoor) gelijk ten opzichte van de biologische garantieprijs van april, die € 48,50 per 100 kilo bedroeg. Verwacht wordt dat de door de referentiebedrijven betaalde prijzen voor biologische boerderijmelk stabiel blijven.