FrieslandCampina verkoopt Creamy Creation

FrieslandCampina verkoopt dochteronderneming Creamy Creation aan Wagram Equity Partners. Dat heeft het zuivelbedrijf bekend gemaakt.

Creamy Creation richt zich op de productie van roomlikeur. Bij de in Rijkevoort gevestigde onderneming werken 84 werknemers. Wagram is een Nederlandse investeringsmaatschappij die zich volgens FrieslandCampina gaat richten op langetermijngroei van Creamy Creation. De transactie betreft de productie van roomlikeuren in Rijkevoort en het verkoopkantoor in Paramus (Verenigde Staten). Beide partijen zijn ook overeengekomen dat Wagram room in blik gaat produceren voor FrieslandCampina in Rijkevoort.

Afronding transactie

FrieslandCampina Ingredients geeft aan zich met zijn ingrediëntenportfolio meer te willen toeleggen op nutritionele en functionele oplossingen. De transactie is onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden, inclusief de vereiste wettelijke goedkeuringen. De verwachting is dat de transactie in het laatste kwartaal van dit jaar wordt afgerond.