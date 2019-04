FrieslandCampina start discussie over melkprijs

FrieslandCampina gaat de komende weken naar de leden voor discussie over de melkprijssystematiek.

De melkprijssystematiek wordt elke 3 jaar herzien. Dat raakt zowel de garantieprijs, prestatietoeslag als de winstafdracht aan de onderneming.

Waar de onderneming heen wil, is nog niet bekend gemaakt. Een aantal leden vreest dat de uitkomst van de discussie een verlaging van de garantieprijs betekent.

Prestatieprijs veel hoger dan melkprijs

Bij de presentatie van de jaarcijfers 2018 gaf de directie al aan dat de prestatieprijs de laatste jaren veel hoger is dan de melkprijs van de concurrentie, omdat FrieslandCampina behalve de melkprijs van de concurrenten ook de oplopende toeslagen volledig meeneemt in haar berekeningen. Dit legt een forse druk op de onderneming om de aldus berekende garantieprijs te kunnen uitbetalen en ondertussen ook nog winst te maken en te kunnen reserveren.

Eind februari is een eerste discussie geweest over de wijzigingsvoorstellen in het bestuur. Binnenkort kunnen de leden kennismaken met de eerste plannen.