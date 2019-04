Farmel maakt omzet- en winstsprong

Farmel Holding heeft een goed 2018 achter de rug. De omzet steeg met ruim een kwart en de nettowinst groeide van € 2,8 naar € 7,5 miljoen.

De grote winststijging was echter grotendeels het gevolg van een eenmalige bate, die voortvloeide uit de verkoop van het geitenmelkbelang aan Ausnutria, aldus algemeen directeur Jan Henry van der Linde.

De omzet van Farmel Holding steeg van krap € 237 miljoen in 2017 naar bijna € 300 miljoen in 2018. Dit kwam vooral door sterke groei bij bedrijfsonderdeel Farmel Dairy Products, een van de twee belangrijkste poten onder de holding. Bij Farmel Dairy, waarin de collectie en redistributie van rauwe melk is ondergebracht, daalde de omzet juist licht (van € 153 miljoen naar bijna € 164 miljoen). Wel slaagde dit onderdeel erin de winst te verbeteren van bijna € 1,5 miljoen naar € 2 miljoen.

Extra omzet boter

Farmel Dairy Products is de poot die melk verwerkt tot room, boter en poeders. Kaas staat nog op het wensenlijstje, stelt de directie. Met name bij boter boekte Farmel flink extra omzet. Ook de export naar onder meer Afrika zit goed in de lift. Als nevenproduct van de zuivelexport naar dit continent is ook gestart met de export van akkerbouwproducten als peen en ui naar deze regio. Dit is bedoeld als service richting bestaande klanten, maar het is voorlopig wel een groeisegment.

Farmel blijft focussen op zuivel

De focus blijft intussen liggen op de zuivelbusiness. Farmel blijft zich vooral zien als dienstverlener voor zuivelbedrijven en deels als handelaar. Het bedrijf verwerkt wel zuivel, maar niet in eigen installaties. Er wordt enkel gebruik gemaakt van productieruimte bij derden.