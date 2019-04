Droogte drukt percentage eiwit eigen land

De droogte van 2018 heeft het percentage eiwit van eigen land met meer dan 10% gedrukt. Dat blijkt uit resultaten van de deelnemers aan het netwerk ‘Eiwit van eigen land’.

De deelnemers kwamen gemiddeld uit op 52%, terwijl dat in 2017 66% was en in 2016 64%. De forse daling heeft alles te maken met de lagere ruwvoeropbrengsten in 2018. De cijfers tonen dat het belangrijk is dat de waarde eiwit van eigen land gemiddeld mag worden over 3 jaar. In dat geval zouden de deelnemers op 61% uitkomen.

Aankoop voeders heeft grote invloed op percentage eigen eiwit

De onderlinge verschillen in percentage eigen eiwit maken duidelijk dat de aankoop van voeders grote invloed heeft. Zo is het percentage bij een van de deelnemers niet gedaald ten opzichte van 2017. De belangrijkste verklaring hiervoor ligt in de aanvoer van krachtvoer en bijproducten, zo legt Barend Meerkerk van PPP Agro Advies uit. Deze was in 2018 op dit bedrijf een stuk kleiner dan in 2017. Aankoop van voer van buitenaf gaat ten koste van het benutten van het eigen voer. Op dit bedrijf is dat goed te zien. Door minder krachtvoer en bijproducten te voeren, is dit bedrijf er ondanks de droogte in geslaagd om het aandeel eiwit van eigen land op peil te houden en dit terwijl de productie per koe zelfs toenam.

Houd aankoop van voeders beperkt tot het noodzakelijke

De berekening gaat over het benutte ruwvoer van eigen bedrijf. Als er dan minder krachtvoer en bijproducten worden aangekocht, neemt de benutting van eigen ruwvoer toe. Het oogsten van goed kwaliteit ruwvoer is dan essentieel. De belangrijkste les lijkt dan ook dat het belangrijk blijft om scherp en kritisch te zijn op aankoop van voer van buiten het bedrijf. Koop niet meer dan noodzakelijk is en leg zeker geen voorraad aan.