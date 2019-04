Dairy Training Centre en Liba gaan samenwerken

Dairy Training Centre in Oenkerk (Fr.) en Liba in Bocholt (B.) bieden samen opleidingen voor de melkveehouderij aan in Zuid-Nederland en België.

Zij verzorgen samen de opleiding Middelbaar Kader Melkveehouderij voor bedrijfsopvolgers, de training TOP-melkveehouderij voor professionele medewerkers en de Sprint-training voor zij-instromers en partners van de melkveehouderij in Zuid-Nederland en België. De opleidingen zijn voor melkveehouders, bedrijfsleiders en medewerkers van melkveebedrijven en partijen die werkzaam zijn rondom de landbouw.

Praktijkkennis intensiveren

De Middelbaar Kader Melkveehouderij opleiding is bedoeld voor aankomend melkveehouders. Met de opleiding TOP-medewerker Melkveehouderij verdiepen deelnemers die het diploma MBO Veehouderij of een andere opleiding op hetzelfde niveau al op zak hebben, in 31 dagen hun praktijkkennis- en vaardigheden op het gebied van diergezondheid, vruchtbaarheid, veevoeding en melkwinning. De Sprint-training is voor mensen die geen agrarische opleiding of achtergrond hebben, maar toch kennis willen opdoen over de melkveehouderijsector.