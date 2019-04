Commissie ziet veel gebreken in Poolse runderslacht

Het slachten van wrakke koeien is geen uitzondering in Polen.

Opkopers adverteren openlijk met aanbiedingen om wrak vee af te halen. Dit vee kan ook vrij gemakkelijk via slachthuizen bij de consument terechtkomen, door gebrek aan tracering en kruiscontroles. Dit concludeert een missie van het Europese directoraat generaal voor de voedselveiligheid (DG Sanco) na een inspectieronde in Polen. Aanleiding voor de missie was het nieuws in januari 2019 over de slacht van zieke en wrakke koeien en de distributie van ongekeurd vlees in verscheidene Europese landen. Dit nieuws werd ondersteund met camerabeelden.

Keurmeesters

De controleurs van de Europese Commissie constateerden onder meer dat keurmeesters in Poolse slachthuizen betaald worden per geslacht dier, waardoor ze baat hebben bij een zo hoog mogelijke slachtsnelheid. Tegelijk zijn ze verantwoordelijk zijn voor de bedrijfshygiëne, waardoor ze in geval van noodzaak het bedrijf zouden kunnen stilleggen.

Wrakke dieren

Verder constateerde de EU dat de post mortem-rapportages vrijwel nooit aanmerkingen bevatten, ook niet wanneer aantoonbaar wrakke dieren zijn aangevoerd. Nog een ernstige tekortkoming is dat de keuringsartsen slechts beperkt en soms helemaal geen toegang hebben tot de centrale I&R-databank. Dit maakt het moeilijk om de identiteit en de herkomst van aangevoerde dieren te controleren, en het is ook onmogelijk verdere informatie toe te voegen. De Poolse overheid werkt aan verbeteringen. De EU heeft in maart weer een controlemissie gestuurd.