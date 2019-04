CDA en D66 willen uitleg over vernietigd vlees

Partijen vragen zich af of met de verwijderde 30.000 kilo rundvlees al het vlees uit de keten is.

CDA en D66 willen het naadje van de kous weten over de verwijdering van 30.000 kilo vlees uit de consumptieketen. Het gaat om vlees dat niet in de keten mocht terechtkomen, omdat de geslachte runderen niet slachtwaardig zijn.

Boerderij publiceerde eerder over de vernietiging van het vlees. Het ministerie meldde toen desgevraagd dat al het vlees getraceerd was en er niets in de keten terecht was gekomen.

Kamerleden Jaco Geurts (CDA) en Tjeerd de Groot (D66) willen van de minister weten of het wel zeker is dat al het vlees uit de keten is genomen. Ze willen daar zo mogelijk een schriftelijke onderbouwing van.

De Kamerleden vragen ook of het externe onderzoek naar de wijze waarop de NVWA bij noordelijke slachthuizen opereert onafhankelijk is. Ze willen weten of het onderzoeksbureau wel de ruimte krijgt om buiten de opgedragen onderzoeksvragen zelf aanvullend onderzoek te doen.