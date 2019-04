Beter Leven-zuivel met 1 ster in de schappen

Jumbo voert als eerste supermarktketen Beter Leven-zuivelproducten met 1 ster in haar assortiment.

Sinds eind vorige week is in verschillende filialen van Jumbo gangbare halfvolle melk met 1 ster Beter Leven verkrijgbaar. Een liter-verpakking kost bij Jumbo € 0,95.

Naast halfvolle melk komen er nog meer zuivelproducten beschikbaar met 1 ster Beter Leven. Welke producten dat zijn, wil Jumbo nog niet zeggen. De officiële introductie volgt komende week. “We hebben deze week nog nodig voor de instroom van de producten”, aldus een woordvoerder. “Vanaf maandag zijn alle producten dan in alle filialen op voorraad en pas dan willen we dat delen met onze consumenten.” In de online-webshop Jumbo zijn in elk geval ook al volle melk, magere yoghurt en volle yoghurt te bestellen.

Leveringsvoorwaarden nog niet openbaar

Ook de precieze voorwaarden waar veehouders aan moeten voldoen om de melk te mogen leveren voor het keurmerk zijn nog niet openbaar. Op de pakken staat dat naast de koeien ook het jongvee weidegang krijgt. Ook zouden de dieren beschikken over meer ruimte en comfort in de stal. Het nodige voer komt van eigen land en er is aandacht voor weidevogels en een ‘rijk grasland’. Daarbij gaan de boeren ‘zuiniger’ om met energie.

Melkpakken van Vecozuivel

De melkpakken zijn afkomstig van Vecozuivel in Zeewolde. Deze zuivelverwerker levert al langere tijd Beter Leven-zuivel met 3 sterren. Bij 3 sterren gaat het echter uitsluitend om biologische zuivelproducten. Voor gangbare zuivel was er tot voor kort nog geen Beter Leven-keurmerk. Wel is al lange tijd bekend dat Dierenbescherming, Natuur & Milieu en Vogelbescherming samen bezig zijn met het ontwikkelen en toetsen van criteria voor een Beter Leven-keurmerk voor gangbare zuivel.