Beter Leven 1 ster verbreedt lijn van Top-zuivelproducten

Na Albert Heijn duurzame zuivel, PlanetProof/SMK en Caring Dairy Plus is er met Beter Leven 1 ster de vierde Top-zuivellijn. Voorlopig nog alleen bij Jumbo verkrijgbaar.

Het assortiment plus-zuivel breidt opnieuw uit. Dierenbescherming heeft met Veco Zuivel en Farmel een lijn Beter Leven-zuivelproducten met 1 ster ontwikkeld. Jumbo heeft die als eerste in de schappen, met 3 maanden voorsprong op de rest.

Deelnemende melkveehouders (een startgroep van 6) ontvangen een plus van 6 cent bovenop de normale melkprijs. Die vergoeding is inclusief een bijdrage voor weidegang. Daarvoor moet worden voldaan aan een reeks voorwaarden, die zowel betrekking hebben op milieu, dierenwelzijn als zorg voor weidevogels en insecten. Dit is anders dan de PlanetProof/SMK-eisen, waaraan FrieslandCampina meewerkt. Daarin ligt de aandacht vooral bij milieu.

Beloning voor boer dekt vaste en variabele kosten

De Beter Leven 1 ster-voorwaarden zijn opgesteld door Dierenbescherming, Natuur en Milieu en Vogelbescherming, in samenwerking met Veco Zuivel, Farmel en boeren. Marijke de Jong van Dierenbescherming benadrukt dat de ontwikkeling van de Beter Leven 1 ster-criteria voor de zuivel in goed overleg is gebeurd. Met verwerkers is gekeken naar de haalbaarheid, zowel in technisch, praktisch als financieel opzicht. Ter controle heeft Wageningen UR doorrekeningen uitgevoerd. De beloning voor deelnemende boeren moet zowel een deel van de vaste kosten als van de variabele kosten dekken, aldus adviseur Maurits Steverink van True Food Projects.

Eenlingboxen vervangen door groepshokken

In veel gevallen moeten melkveehouders wel een aantal kleinere en grotere aanpassingen doen, zoals het vervangen van de eenlingboxen voor jonge kalveren door groepshokken, vertelt veehouder en deelnemer Suzanne Ruesink uit Aalten (Gld.). De jonge kalveren mogen van daaruit na (op termijn) 28 dagen worden afgeleverd. Ruesink: “Het druist in eerste instantie in tegen je gevoel van logica, ook tegen dat van de kalfsvleesindustrie, maar als je ziet hoe het gaat in die groepshokken, dan landt het, dat het zo echt beter is.”

Het Beter Leven-concept ligt toch al dicht bij onze bedrijfsvoering

Suzanne Ruesink, melkveehouder in Aalten (Gld.)

Andere huisvesting voor koeien

De huisvesting voor koeien moet ook anders. Ligplekken moeten ruimer, extra drinkpunten zijn nodig. Verder zijn er strengere eisen voor bestrijdingsmiddelen, bemesting en grasland. Vijf procent van het areaal gras moet kruidenrijk zijn. Steverink: “Dan wordt niet bedoeld kruidenrijk uit een zakje, maar echt kruidenrijk en iets verschraald, latere maaidatum met maximaal 20 ton vaste mest per hectare.

Tekst gaat verder onder de foto.

Suzanne Ruesink, melkveehouder in Aalten (Gld.), bij haar kalveren. Een van de Beter Leven-eisen is dat jonge kalveren in groepshokken worden geplaatst en dat ze (op termijn) pas na 4 weken worden weggedaan. - Foto: Hans Prinsen

Ruesink vindt het wel een omschakeling, maar ook een aanpassing die haar bevalt. “Het concept ligt toch al dicht bij onze bedrijfsvoering. En eindelijk weet je waar je melk naartoe gaat, zit je met de hele keten aan tafel. Dat geeft ook trots.”