Belgische DGZ roept op tot enten tegen blauwtong

Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) adviseert veehouders met klem om te vaccineren tegen blauwtong.

Het is volgens de dienst de enige manier om de economische impact, lees schade, als gevolg van een blauwtonginfectie op het bedrijf te kunnen vermijden. Ook in Nederland wordt geadviseerd te enten tegen BTV-8, echter de vaccins zijn hier nog maar mondjesmaat beschikbaar. Enten in Nederland is niet verplicht.

Begin maart is blauwtong serotype 8 (BTV-8) vastgesteld op meerdere bedrijven in de Belgische provincie Luxemburg. Dat virus circuleert dus al langere tijd in (het zuidoosten van) België. Bovendien circuleert ook blauwtong serotype 4 (BTV-4) in Frankrijk.

Steekmuggen verspreiden ziekte

DGZ geeft aan dat de steekmuggen (knutten), die de ziekte verspreiden, op dit moment zeer actief zijn. Dat maakt de kans uitermate groot dat België, naast het heersende BTV-8, ook met BTV-4 te maken zal krijgen. De gezondheidsorganisatie adviseert veehouders dan ook dat ze hun vee enten tegen beide typen. Enten met 1 type volstaat niet, omdat er geen kruisimmuniteit optreedt. De veehouders zullen de entingen zelf moeten betalen. De overheid stelt geen gratis vaccin meer beschikbaar.

Export naar blauwtong-vrije landen

België is geheel als beperkingsgebied verklaard. Dat maakt het mogelijk om vee vrij te vervoeren binnen heel België. Voor export naar blauwtong-vrije landen is een exportcertificaat nodig. Hierop staat dat het betreffende dier gevaccineerd is en dat het uitgevoerd en gecertificeerd is door de eigen bedrijfsdierenarts.