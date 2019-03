Winst Ausnutria gaat over de kop in 2018

Zuivelonderneming Ausnutria heeft de winst over 2018 zien verdubbelen naar meer dan € 80 miljoen.

De omzet steeg met ruim 37% naar bijna € 684 miljoen. De nettowinst werd gestuwd door enkele eenmalige posten. Zonder deze meevallers steeg de nettowinst naar bijna € 74 miljoen.

Kabrita en Neolac

De resultaten stegen met name door een verdere verschuiving van het productportfolio naar eigen merken baby- en kindervoeding, waaronder de Nederlandse merken Kabrita en Neolac.

De Nederlandse Ausnutria-bedrijven, inclusief haar deelnemingen en joint ventures (onder meer Farmel en Holland Geitenmelk), leverden een substantiële bijdrage aan de resultaten van het in meerderheid Chinese concern.

Krappe arbeidsmarkt

Bart van der Meer, CEO van Ausnutria: “2018 was een prima jaar, waarin verdere diepte-investeringen zijn gedaan voor de implementatie van onze strategie. In het bijzonder investeringen in de ontwikkeling en opleidingen van onze mensen, marketing, innovatie, R&D en IT. Ook wij hebben te maken met de krappe arbeidsmarkt in Nederland. Dat zorgt voor uitdagingen. Maar de dynamiek en cultuur van een middelgrote onderneming met internationale aspecten biedt een aantrekkelijke werkomgeving voor mensen die zich willen ontwikkelen in een platte en toegankelijke organisatie”.

Uitbreiding locatie Heerenveen

Het jaar 2019 zal in het teken staan van verdere groei, innovatie en industriële ontwikkelingen. De fabrieken in Ommen, Kampen en Leeuwarden worden aangepast aan de (toekomstige) eisen van de Food and Drug Administration in China en de VS. Daarbij spelen ook efficiency en nieuwe technische toepassingen een rol. Voor de toekomstige uitbreiding van de productielocatie in Heerenveen (fase 2) wordt op dit moment een engineeringsstudie uitgevoerd.