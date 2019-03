Pachtersbond: proefproces over fosfaatrechten mislukt

Het proefproces over fosfaatrechten en pacht is mislukt. Dat is het oordeel van pachtersbond BLHB na de voor pachters onverwacht nadelige uitspraak van de pachtkamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, eerder deze week.

De rechter oordeelt dat de fosfaatrechten weliswaar in principe toekomen aan de pachter, maar koppelt daar zoveel voorwaarden aan dat de realiteit op pachtbedrijven precies andersom is. Daar geldt dat de verpachter recht heeft op de helft van de waarde, te verdelen over grond en gebouwen. Veel procedures verwacht BLHB adviseert haar leden om de uitspraak niet als basis voor het eigen bedrijf te nemen. Door deze uitspraak worden vele procedrures tussen verpachters en pachters voorzien, schrijft de organisatie in haar reactie op de uitspraak. Pijnpunten in uitspraak De pachter waar het proefproces om draait, heeft ook nog geen duidelijkheid met deze uitspraak. Zoals gisteren gemeld, wil de BLHB in cassatie gaan tegen de uitspraak, die ze omschrijft als 'bijzonder teleurstellend'. Belangrijkste pijnpunten zijn de grens van 15 hectare waarboven de verpachter rechten zou krijgen, de verdeling van de rechten over gebouwen en grond en de veronderstelling dat grond minder waard zou zijn zonder fosfaatrechten. De pachters stellen ook dat verpachters fosfaatrechten niet op naam kunnen krijgen, omdat de rechten zijn toebedeeld aan de eigenaren van vee. Daarom zou deze visie van de rechters niet alleen onjuist maar ook praktisch onuitvoerbaar zijn.